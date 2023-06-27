منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة مالي

يختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته الجماعية إستعدادًا لمباراة مالي على ملعب طنجة في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت23 سنه.

أعطي ميكالي تعليمات فنية لاعبي منتخب مصر خلال المران الخيتامي إستعدادًا لمباراة مالي في الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

قائمة منتخب مصر الاولمبي المتوقع لمباراة مالي

حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر

خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة مالي

حراسة المرمى: حمزة علاء

‎خط الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف

‎خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود شحاته

‎خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

يبحث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لتجهيز لاعبيه لخوض ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك حين يلتقي مع منتخب مالي في البطولة التي تحتضنها المغرب حتي 7 يوليو المقبل.

وتعادل منتخب مصر مع النيجر في أولي مباريات البطولة سلبيًا، في المباراة التي شهدت الفرص الضائعة للفراعنة الصغار..

موعد مباراة منتخب مصر ومالي والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ومالي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتنطلق صافرة المباراة بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.