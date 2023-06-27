أطعمة أثبتت فعاليتها في خفض مستوى الكوليسترول

يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، ويحدث هذا بشكل أساسي بسبب تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين وشرب الكحول. يمكن أن يسري أيضًا في العائلات.

يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين يحتاج بعض الناس أيضًا إلى تناول الدواء، ويمكن للكثير من الكوليسترول أن يسد الأوعية الدموية يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

أطعمة فعالة في خفض مستوى الكوليسترول

1- الجوز

قد يؤدي استهلاك الكثير من الجوز إلى زيادة الوزن ولكن الجوز مفيد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية. لذلك لتجنب الآثار الجانبية ، لا تستهلك الجوز مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة لتقليل مخاطر زيادة الوزن للحصول على الفوائد المثلى للجوز في التحكم في مستوى الكوليسترول.

2- الكاجو

الكاجو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة أو الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي لها دور كبير في زيادة مستوى HDL وخفض مستوى LDL. إلى جانب ذلك ، يحتوي الكاجو ومعظم أنواع المكسرات على فيتامين Eالمفيد لصحة القلب عن طريق منع أكسدة الكوليسترول وكذلك تكوين لويحات في الأوعية الدموية.

3- اللوز

اللوز هو خيار صحي للوجبات الخفيفة ويمكن أن يكون حلاً لذيذًا للتخلص من الكميات الزائدة من الكوليسترول. ومع ذلك ، فإن اللوز يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، لذا تأكد من الجمع بين نظامك الغذائي بحكمة للتأكد من أن مستوى السعرات الحرارية في جسمك تحت السيطرة.

4- التفاح

التفاح غني بالبوليفينول ، وهو مركب مضاد للأكسدة معروف على نطاق واسع بفعاليته في محاربة الكوليسترول، تساعد هذه المادة الكيميائية في منع أكسدة الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار ، والذي يمكن أن تتراكم الكمية الزائدة من الكوليسترول في جدار الشريان وتشكل اللويحات. علاوة على ذلك ، فإن التفاح غني أيضًا بالألياف القابلة للذوبان والتي لها نفس الوظيفة في إزالة الكوليسترول الزائد من الأمعاء من أجل نظام هضمي أكثر صحة وطبيعية.

5- العنب

أثبتت إحدى المواد الموجودة في العنب قدرتها على تحفيز بعض الإنزيمات التي تشارك في تنظيم مستوى الدهون في الدم مثل الكوليسترول. تسمى المادة بتيروستيلبين. إلى جانب ذلك ، فإن نفس المركب قادر أيضًا على تقليل الدهون الثلاثية ، وهي نسبة دهون مماثلة للكوليسترول والتي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

6- سبانخ

تُعرف هذه الخضار البسيطة أيضًا بأنها غذاء قوي لخفض الكوليسترول لأن اللوتين الموجود في السبانخ مرتفع نسبيًا. يوفر اللوتين طبقة أخرى من الحماية لجدار الشريان من الانسداد بسبب تراكم LDL.