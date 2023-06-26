حليب شهير يقوي العظام ويخفض الكوليسترول في الدم.. طبيب ينصح بتناوله

حليب الشوفان أشهر أنواع الحليب النباتي المكون من حبوب الشوفان الكاملة المستخلصة من المادة النباتية بالماء، يتميز بقوامه الكريمي ونكهته التي تشبه مذاق دقيق الشوفان.

فوائد حليب الشوفان

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس" البريطاني، يحتوي حليب الشوفان على العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي تمنح الجسم صحة جيدة وتحميه من الأمراض المزمنة، والتي نستعرض أبرزها فيما يأتي:

فوائد حليب الشوفان

1- المغذيات الأساسية

حليب الشوفان غني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية ، على سبيل المثال، المغذيات A و B12 و D، كما يحتوي على 2 جرام من الألياف الغذائية و 6٪ بوتاسيوم و 27٪ كالسيوم و 46٪ ريبوفلافين و 22٪ فوسفور و 2٪ حديد.

على الرغم من احتواء حليب الشوفان على سعرات حرارية ونشويات وألياف أكثر من حليب اللوز ، إلا أن المدعم منه يحتوي على العناصر الغذائية ب، وتؤدي زيادة استهلاكك من العناصر الغذائية والمكملات إلى تحسين قدرات الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.

2- انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم

يحاوي حليب الشوفان على ألياف مذيبة تسمى بيتا جلوكان تدير بعض فوائد القلب، وهذا يشكل مادة هلامية داخل أمعائك تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما كشفت دراسة طبية حديثة أن شرب ثلاثة أكواب أو 750 مل من حليب الشوفان يوميًا لمدة خمسة أسابيع يقلل من الكوليسترول الكلي في الدم بنسبة 3٪ مع انخفاض بنسبة 5٪ في LDL.

3- تقوية العظام

يوفر حليب الشوفان المدعم أيضًا الكثير من الكالسيوم ، مما يحافظ على قوة عظامك، يؤدي الكالسيوم وظيفة رئيسية في زيادة سماكة الدم ، وعمل العضلات والأعصاب ، وصحة القلب والأوعية الدموية ، وتطور العظام.

عندما يتم إنفاقه في أجزاء مرضية، فقد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويمكنك العثور على ثخين من الكالسيوم كأحد الفوائد الصحية للزبدة البلغارية.