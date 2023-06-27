موسيماني يصل الإمارات لبدء مهمته مع الوحدة "شاهد بالفيديو"

وصل اليوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى الإمارات لإستلام مهمة الفريق خلال الفترة القادمة إستعدادًا للموسم الجديد.

ونشر نادي الوحدة الإماراتي فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" عهد جديد ، بطموح الأبطال والإنجازات، بيستو موسيماني، مرحباً بك في موطن الأبطال".

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي بعد رحيله عن تدريب نادي أهلي جدة السعودي.

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي السعودي للعودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى بعد هبوطه لدوري يلو الدرجة الأولى العام الماضي.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي السعودي؟:

تكشف لغة الأرقام عن المستوى المميز الذي قدمه المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي السعودي، وإليكم التفاصيل:

قاد موسيماني الأهلي في 29 مباراة، خلال الموسم المنقضي، حقق فيها الفوز 19 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات فقط.

سجل الأهلي تحت قيادة موسيماني 43 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، ونجح بيتسو في إعادة الأهلي لمكانه الطبيعي والصعود لدوري الأضواء بعد التتويج بدوري يلو للموسم الماضي.

الأهلي يطلب ضم محمد الشناوي:

تلقى النادي الأهلي عرضًا شفهيًا من نادي أهلي جدة السعودي، يطلب فيه الحصول على خدمات النجم الدولي المصري محمد الشناوي، ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وترغب إدارة أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات حارس كبير صاحب قدرات وخبرات عالية، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق بعد العودة للدوري السعودي للمحترفين.

وابتعد الأهلي عن دوري المحترفين بعد هبوطه لدوري يلو الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرى الموسم الجديد.

وقال مصدر: "الأهلي المصري تلقى عرضًا شفهيًا من الأهلي السعودي لضم الشناوي بعرض مغرٍ جدًا، وتم إرسال إتفاقية وحال توقيع الاتفاقية يتم التفاوض بشكل رسمي".

وأضاف المصدر: "رغبة اللاعب هي الانتقال إلى الأهلي السعودي، بنسبة كبيرة الشناوي هو حارس الأهلي الموسم المقبل".

ورحل موسيماني عن صفوف الأهلي السعودي بعد تحقيق هدفه مع الفريق بالصعود إلى دور الأضواء مرة أخري.