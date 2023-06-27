لوكاشينكو يعلن وصول قائد فاجنر إلى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن وصول قائد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين إلى بلاده، حسب ما أفادت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء.

وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، السبت الماضي، والذي أنهى تمرد مجموعة فاجنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاجنر في جيش بيلاروسيا.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.

وقال الكرملين، في وقت سابق، إن بريغوجين (62 عاما)، سينفى إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه هو شخصيا لم يؤكد ذلك ولا السلطات البيلاروسية.

وذكر مشروع مراقبة عسكرية بيلاروسي مستقل، هو بيلاروسكي هاجون، أن طائرة رجال الأعمال التي يقال إن بريغوجين يستخدمها هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء.

تحذير من اندلاع حرب عالمية

وفي سياق متصل، حذر الرئيس البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، من خطر اندلاع حرب عالمية.

واعتبر في تصريحات اليوم الثلاثاء أن خطر اندلاع نزاع عالمي لم يكن يوماً قريبا كما هو في الوقت الحالي.

وقال: "إذا سقطت روسيا سنسقط جميعاً". وأضاف أن "المعارضة البيلاروسية حاولت استغلال الأحداث الروسية، وكانت تستعد للتمرد أيضاً" بالتزامن مع تمرد قائد فاجنر، يفغيني بريغوجين.

كما رأى أن التوتر بين الجيش الروسي وفاجنر لم يعالج كما يجب. وقال "تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة".

إلى ذلك، أعلن أنه أوعز بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى على خلفية الأحداث في روسيا، لافتا إلى أن بلاده تتعرض باستمرار لاستفزازات على حدودها.

وكان لوكاشينكو توسط للتوصل لاتفاق بين فاجنر وموسكو ينهي الأزمة التي تفجرت بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي. إلا أن أي تفاصيل واضحة لم ترشح عن هذا الاتفاق حتى الآن.

غير أن جهاز الأمن الفيدرالي أعلن اليوم إسقاط كافة الملاحقات المتعلقة بالتمرد بحق مجموعة فاجنر، فيما حط قائدها في مينسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فاجنر تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى الجيش، في إشارة ربما إلى ما يمكن أن يكون هذا الاتفاق قد تضمنه من شروط.

وكان بريغوجين أعلن السبت الماضي، في تحد لم يسبق له مثيل لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يستسلم ولن يتراجع عن الزحف عسكريا نحو موسكو، واعدا الروس برئيس جديد للبلاد، قبل أن يتراجع لاحقاً، ويطلب من قواته العودة إلى الثكنات.

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