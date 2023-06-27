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رئيس بيلاروسيا يُعلن تفاصيل المفاوضات مع فاجنر لوقف التمرد المسلح
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

بوتين يقر: روسيا مولت فاجنر ودعمتها بمليار دولار

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مولت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بالكامل، وأنفقت 86 مليار روبل (مليار دولار) عليها في الفترة ما بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري.

 

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وأضاف بوتين في اجتماع مع قوات الأمن أن يفغيني بريغوجين قائد فاجنر، الذي قاد التمرد القصير يوم السبت الماضي، حقق المبلغ نفسه تقريبا خلال الفترة ذاتها من شركته المتخصصة في مجال الأغذية وتقديم الطعام.

كما أوضح أن الدولة دعمت فاغنر من مخصصات وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن أعداء روسيا كانوا سيستفيدون من الفوضى لو نجح هذا التمرد.
إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن الجيش والشعب لم يقفا إلى جانب المتمردين الذين قادهم بريغوجين.

وأضاف في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد، أن التحرك السريع ووحدة الشعب كان لهما دور حاسم في التصدي للتمرد.

 

الجيش أوقف حرب أهلية

كذلك اعتبر بوتين أن الجيش أوقف حرباً أهلية وتحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد. وقال إن الطيارين الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف، ولفت إلى أنه لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية خلال التمرد.

وأضاف أن الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن، ضمنت عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وكان الكرملين قد نفى أن يكون تمرد فاجنر أضعف بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس".

يذكر أن الرئيس الروسي كان انتقد منظمي تمرد نهاية الأسبوع، الذي يعتبر أخطر تهديد لسلطته حتى الآن، باعتبارهم خونة تم التلاعب بهم من جانب الحكومة الأوكرانية وحلفائها.
وخلال خطاب تلفزيوني مدته خمس دقائق قرب منتصف الليل، سعى بوتين الذي تحدث بنبرة صارمة وبدا متعبا، إلى إظهار الاستقرار. وحاول إيجاد توازن بين انتقاد منفذي الانتفاضة لمنع حدوث أزمة أخرى، وعدم استعداء الجزء الأكبر من المرتزقة وأنصارهم المتشددين، وبعضهم غاضب من تعامل الكرملين مع الوضع.

كما أشاد بالمرتزقة من الرتب الدنيا لأنهم لم يتركوا الوضع ينحدر إلى "إراقة دماء كبيرة".

 

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