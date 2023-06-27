تعزيزات أمنية بالشوارع والميادين تزامناً مع احتفالات المواطنين بالعيد
عززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بشوارع وميادين القاهرة والجيزة استعداداً لاحتفالات المواطنين بالعيد الأضحي المبارك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق السريعة بالإضافة الى حملات مكبرة لضبط المخالفين.
كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة،وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.