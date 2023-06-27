تعزيزات أمنية بالشوارع والميادين تزامناً مع احتفالات المواطنين بالعيد

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بشوارع وميادين القاهرة والجيزة استعداداً لاحتفالات المواطنين بالعيد الأضحي المبارك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق السريعة بالإضافة الى حملات مكبرة لضبط المخالفين.



كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.



ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة،وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.