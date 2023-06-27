تخفض ضغط الدم وتهدئ اضطرابات الجهاز الهضمي.. فوائد الكزبرة

أوراق الكزبرة، تنشأ من المناطق الدافئة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، ويُعرف أيضًا باسم البقدونس الصيني ، ويستخدم على نطاق واسع في مختلف ثقافات الطبخ ، مثل الطبخ الهندي والشرق الأوسط والإيطالي أو التايلاندي.

فوائد الكزبرة للجسم

1- يخفض مستويات السكر في الدم

أثبتت العديد من التجارب والأبحاث أن الكزبرة تحفز بالفعل إفراز الأنسولين مع تقليل مستويات السكر في الدم. علاوة على ذلك ، قدمت إحدى الدراسات حقيقة إضافية وهي أن بذور أو أوراق الكزبرة تعزز عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

2- يهدئ اضطرابات الجهاز الهضمي

يلاحظ الباحثون أن الكزبرة يمكن أن تعمل أيضًا كدواء مضاد للتشنج ، وبالتالي تكون قادرة على شفاء عضلات البطن المتعاقد عليها التي تسبب عدم الراحة أو أي اضطرابات أخرى في الأمعاء. هناك مشكلتان في الجهاز الهضمي يمكن علاجهما بمساعدة الكزبرة وهما الإسهال ومتلازمة القولون العصبي (IBS).

3- يخفض ضغط الدم

يساعد استهلاك منتجات الكزبرة أيضًا في خفض ضغط الدم ، مما يجعل منتجات الكزبرة مناسبة جدًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. كما أن الكزبرة مدرة للبول ، أو تزيد من الرغبة في التبول ، وبالتالي تبقيك بعيدًا عن تجلط الدم أو السكتات الدماغية.

4- يقيك من التسمم الغذائي

وجدت العديد من الدراسات أيضًا أن خصائص الكزبرة المضادة للميكروبات تجعلها مركبًا جيدًا للتخلص من مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية لذلك ، إذا أضفت الكزبرة إلى طبخك ، فمن المحتمل أن تحصل على بعض الحماية من التسمم الغذائي وبعد ذلك ، يمكن للكزبرة أن تحارب بشكل فعال انتشار السالمونيلا ، وهي أيضًا السبب الأول لمسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية، وثبت أيضًا أن Dodecenal، وهي مادة كيميائية تحملها الكزبرة ، تقاوم السالمونيلا ضعف جودة المضادات الحيوية العادية.

5- يحسن مستويات الكوليسترول

يُعتقد أيضًا أن الكزبرة هي واحدة من أكثر الأطعمة نجاحًا في خفض مستوى الكوليسترول في الدم إنه يعمل عن طريق تقليل قيمة الكوليسترول السيئ (LDL) وكذلك زيادة كمية الكوليسترول الجيد أو HDL، ويتم استنتاج النتائج مباشرة بعد إجراء تجارب متعلقة بالكوليسترول باستخدام الحيوانات كموضوع.