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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويدير مباراة الزمالك وغزل المحلة، الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي، بجانب هشام القاضي ومحمود عبدالسميع على تقنية الفار.

ويهدف الزمالك في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة، بينما يأمل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها أخيرًا في صراع النجاة من الهبوط.
 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة:
 

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.
بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.
ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.
 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة:


من المتوقع أن يبدأ الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحى.
خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.
خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



ترتيب الزمالك وغزل المخلة قبل موقعة اليوم بالدوري
 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، جمعهما من الفوز في 15 مباراة و8 تعادلات و وتلقي الهزيمة في 7 مباريات.

علي الجانب الأخر يقع غزل المحلة في المركز ال  16 برصيد 32 نطقة، جمعهما من 31 مباراة ، بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل مثلهما وخسر في 15 لقاء.
 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة


من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

 

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غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة المحلة اليوم

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الجزيري ونداي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة بالدوري المصري


 

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