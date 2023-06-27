احتفالاً بعيد الأضحى المبارك..
محافـظ المنوفية يزور مؤسسات تربية البنات ويوزع عيدية وهدايا العيد
قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، فضلاً عن الإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم .
رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، محمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية ، المهندس أسامة مدكور ، إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .
بدأ محافظ المنوفية جولته بزيارة مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم ، والتي تضم 29 فتاة تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات وحتي 21 عاماً ، ووسط فرحة فتيات الدار قام محافظ المنوفية بتوزيع العيدية والهدايا العينية والملابس على الأيتام .
و مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وخلال الزيارة تبادل المحافظ حديثه مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم وكذا التعرف طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي .
موجهاً بالمساهمة من خلال المشاركة المجتمعية لتوفير مستلزمات الزواج لعدد من فتيات الدار المقبلات على الزواج تيسيراً عليهن ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة .