المنوفية: رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات

خلال أيام عيد الأضحى المبارك...

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هناك لجان ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أجازة أيام عيد الأضحى لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية .

مشيراً إلى أنه يتم تلقى الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية على أرقام " الغرفة الوقائية " ٠٤٨٢١٧٦٠٨٩ ، وغرفة الطوارئ " ٠٤٨٢١٧٦١٤٠ " لضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ بما لا يعكر صفو الاحتفالات خلال أيام العيد .