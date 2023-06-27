محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات الحميات وشبين الكوم التعليمى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك .

يأتى هذا فى إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية على المستشفيات بنطاق المراكز والمدن للارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية ، والدكتور حسين محمد مدير مستشفي حميات شبين الكوم ، الدكتور تامر مقشط مدير المستشفى التعليمي ، والأستاذ حسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .



وتفقد محافظ المنوفية قسم الأطفال والحالات الحرجة وغرف العناية المركزة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية ،مقدماً التهنئة للمرضى والأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما قام المحافظ بتوزيع بونات المواد الغذائية على عمال منظومة النظافة بالمستشفى ، وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة التشخيصية والعادية وقسم الإنعاش الرئوي بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم .

واستفسر عن مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز، وخلال تفقده قسم الأستقبال وجه المحافظ مدير المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيال عدد من الحالات المرضية وفقاً للتخصصات المتنوعة للحد والتخفيف من آلامهم ، فيما كلف المحافظ مدير المستشفى بتنظيم منظومة العمل بالاستقبال بداية من دخول المريض مروراً بالتشخيص وتوفير العلاج اللازم