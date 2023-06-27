تحدث الدكتور ألكسندر مياسنيكوف عن المواد الغذائية التي تساعد في حماية الكبد من أي مرض والمواد التي تلحق به الضرر تسبب له التلف، مشيرا إلى أن الكثير من الدراسات العلمية أثبتت أن القهوة هي أفضل المواد نافعة للكبد.

الكبد

أهمية الكبد لجسم الانسان

يعتبر الكبد من الأعضاء الناشطة الهامة في جسم الإنسان الذي يساهم في تنقية الجسم من السموم، وإفراز البيليروبين، وتكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، والكثير من الوظائف الأخرى المهمة.

صرح ألكسندر مياسنيكوف قائلا :"القهوة مفيدة خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، وإذا كان هناك تلف في الكبد، فإن القهوة تمنع تطوره إلى تليف الكبد، وتليف الكبد إلى سرطان الكبد".

أشار ألكسندر مياسنيكوف إلى أن :'الجميع يعرفون أن عددا من الأدوية يلحق الضرر بالكبد، ولكن أيهما الأكثر خطرا".

جميعا نأخذ هذا العلاج، مع أنه المسؤول عن نصف حالات نخر الكبد المميت- إنه الباراسيتامول، الذي تؤدي زيادة جرعته إلى تسمم الكبد، لذلك تذكروا جميعا أن الجرعة اليومية من هذا الدواء يجب ألا تزيد عن أربعة غرامات.

وأكد ألكسندر مياسنيكوف : "لا ينصح أبدا بعلاج الصداع الناجم عن التسمم الكحولي بتناول الباراسيتامول، لأن هذا في الواقع سيكون ضربة مزدوجة للكبد، وقد يكون لها عواقب وخيمة جدا".

واضاف مياسنيكوف على أن الباراسيتامول بصورة عامة دواء آمن وغير خطر، ولكن مع ذلك يجب تناوله بحذر عند اعطائه للأطفال لأن المساحيق المضادة لأمراض البرد المخصصة للأطفال تحتوي في تركيبها عادة على الباراسيتامول أيضا.

الكبد



أعراض التهاب الكبد

الحمى.

التعب.

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

براز شاحب.

ألم في البطن.

الغثيان.

القيء.

بول داكن.

ألم الفاصل.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

اليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين.

وقد تبدأ الأعراض خلال أسبوعين إلى ستة أشهر بعد الإصابة بالعدوى، لكت بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد ب أو التهاب الكبد ج قد لا تظهر عليهم أي أعراض حتى يؤثر الضرر على وظائف الكبد أي بعد مرور سنوات عديدة.