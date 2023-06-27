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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الجزيري ونداي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة بالدوري المصري

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

يستضيف إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

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يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة

ومن المتوقع أن يبدأ الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة 

ويقود مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيمياً الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي بجانب هشام القاضي ومحمود عبد السميع على تقنية الفار.

ويسعى الزمالك في لقاء الغد لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الاخيرة بينما يامل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها مؤخراً في صراع النجاه من الهبوط.

في سياق متصل تلقى نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية ترشيحاً للتعاقد مع حسين دهيري لاعب فريق باردو الجزائري خلال الموسم المقبل وسط بحث الإدارة عن مدافع يجيد بالقدم اليسرى.

وقال الإعلامي وليد الحديدي خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس أن مسئولو الزمالك تلقوا التسجيلات الخاصة باللاعب للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لحسم موقفه بشكل نهائي.

وأضاف، أن هناك ٣ لاعبين مرشحين للدفاع في الموسم المقبل وجميعهم يلعبوا بالقدم اليسرى وهم أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور وحسين دهيري.

وأشار إلى أن الأولوية لدى مسئولي الزمالك بالتعاقد مع أحمد منصور وعودته من جديد بعد نهاية فترة الإعارة لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري خاصة وأن اللاعب سيكون على ذمة النادي ولن يدفع فيه الزمالك أي مقابل مادي

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