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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة المحلة اليوم

الزمالك
الزمالك

يعاني الجهاز الفني للفريقالكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة  الكولومبي خوان كارلوس أسويورمن افتقد مجموعة كبيرة من نجوم الفارس الأبيض قبل مواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يفتقد الفارس الأبيض في مواجهة المحلة 12 لاعبًا من الفريق وهم محمدعواد ، حاتم سكر، ناصرمنسي ، سامونإيكنيولا ، حسام عبدالمجيد ، يوسف حسن ، محمد نديم، محمد عبد الشافي ، الونش ، عبدالله جمعة ، محمد طارق ، محمود شبانة.

ترتيب الزمالك وغزل المخلة قبل موقعة اليوم بالدوري 


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، جمعهما من الفوز في 15 مباراة و8 تعادلات و وتلقي الهزيمة في 7 مباريات.

علي الجانب الأخر يقع غزل المحلة في المركز ال  16 برصيد 32 نطقة، جمعهما من 31 مباراة ، بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل مثلهما وخسر في 15 لقاء.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة

 يقود مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيميًا الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي، بجانب هشام القاضي ومحمود عبدالسميع على تقنية الفار.

ويسعى الزمالك في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة، بينما يأمل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها أخيرًا في صراع النجاة من الهبوط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

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