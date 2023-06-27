تطهير وتعقيم 16 مجزرًا ونقاط ذبح بكفر الشيخ

يشهد 16 مجزرًا ونقاط الذبح بمدن محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، وسيم استقبال المواطنين بدء من الغد لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات الوزير جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ..



قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأضاف بشار، تستمر الحملات على الأسواق لضبط السلع الغير صالحة للإستخدام الأدمي، وخصوصا محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحه، والمجازر الغير مرخصة لذبح الدواجن، مشيراً أن المجازر استقبلت 1000رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام.

وقال بشار، هناك تعاون بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.