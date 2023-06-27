تداول 12 ألف طن بضائع و656 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 2023/6/27 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 656 شاحنة بضائع و 1090 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 401 شاحنة بضائع و 1076 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بضائع و 14 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية، وتغادر الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت الميناء العبارة القاهرة وأمل وبوسيدون اكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول ٢٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٢٠ شاحنة بضائع، كما يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلي متنها ٧٨٠ سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٣٢٥٠ راكبا بموانيها، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4036 راكبا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون.

حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة.

جدير بالذكر أن ميناء سفاجا البحرى كان قد استقبل السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنًا قادمة من جيبوتي استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

واتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.