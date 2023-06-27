خطيب عرفة: اجتماع الكلمة فيه صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح | شاهد

أكد الدكتور الشيخ محمد بن يوسف بن سعيد، خطيب عرفة: أن اجتماع الكلمة فيه صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى وبه ينصر الحق ويُدحر الباطل ويُغاظ الأعداء وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين.

وأشار خطيب عرفة، إلى أنه متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات، فسُفك الدمُ الحرام واسُتحل المال المعصوم وانتهكت الحرمات، وصعُبَ على الأمة الرُقي في حياتها وعثُر الالتزام بالطاعات، فقال النبي صلى الله وعليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

جبل عرفات

وقال إن الله أمر بحج بيته الحرام، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه هي أركان الإسلام ، متابعا أن الله حرم بينكم دمائكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

وذكر أن اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع، بل هو آية من آيات الله في كونه، وقاله الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لأيات للعالمين.

وأشار إلى أنه من كان من أهل التوحيد كان من أهل الهدية وكانت له النجاة والعقبة الحميدة، وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض ونظروا كيف كانت عقبة المكذبين.

وقفة عرفات

وتابع أن الله قال وهو مقررًا شهادة التوحيد: لا إله إلا الله ولا تدعو مع الله إلهً آخر ، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ، كما قرر شهادة الرسالة لنبيه محمدٌ صلى الله وعليه وسلم ، بقوله محمدٌ رسول الله ، وقوله: ما كان محمدٌ أبَ أحدٌ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيئا عليما.

وأكد أن شهادة الله بالرسالة لمحمد صلى الله وعليه وسلم تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب نواهيه ، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به ، وإن مما جاء به صلى الله وعليه وسلم ، إقامة الصلاوات الخمس في اليوم والليلة وايتاء الزكاة ، فيدفع الغني جزءًا يسيرًا من ماله مواساة لإخوانه الفقراء.

الحج عرفة

وأوضح أن الله عز وجل قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج الركن المتمم لأركان الإسلام، متابعًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد إن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره .

وأضاف أن الإحسان أن تعبد الله كإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حجاج بيت الله الحرام، لقد كان من خطبة النبي صلى الله وعليه وسلم في الحج، يا ايها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد ، ألا لا فضل لـ عربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.

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