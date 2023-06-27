تعرف على ساحات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بالمنيا

ساعات معدودة ويحين موعد عيد الأضحي المبارك ، ويحتفل به المسلمين وسط أجواء العبادة والذكر ، راجين الرضا والقبول من الله عز وجل ، وفي أيام الحج وخاصة أيام عيد الأضحى ، بدءً من وقفة عرفة وحتى ثالث أيام التشريق.

ويجرص المسلمون على التكبير والتهليل ، لكونه من أفضل الذكر بالنسبة للحجاج وغيرهم، وأوضحت مديرية أوقاف المنيا ، أن صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023، تكون على نحو ، الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد - الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا.. والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده.. وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إيَّاهُ.. مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد.. وعلى آل سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد.. وعلى أنصار سيدنا محمد.. وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما عن المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، أوضحت مديرية اوقاف المنيا ، أنها تقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، والساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء الضوابط على غرار ما جرى في عيد الفطر المبارك، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات ،سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، واتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات ، بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق صلاة عيد الأضحى، وأوضحت اوقاف المنيا، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد ، والتي تقام فيها صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى فتح 202 ساحة أمام المصلين ، وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.