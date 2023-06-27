كفر الشيخ نظم حملات نظافة مستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات النظافة ورفع القمامة، اليوم الثلاثاء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2210 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، ورى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف على مدار اليوم، إضافة لأعمال النظافة بالمقابر، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وتابع اللواء محمد عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع جمع القمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذا فضلاً عن رفع المخلفات.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود عمال النظافة بمجلس مدينة بيلا، لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، وتضمنت جهود عمال النظافة، رفع وتفريغ صناديق القمامة ورفع أتربة وتجمعات الشوارع والميادين، بجانب رفع أكوام القمامة من نقاط التجميع بالميادين وعدد من الشوارع، وتجميع أكياس القمامة والمخلفات اليومية من المنازل، ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المعدة لذلك، إلي مصنع تدوير القمامة بالمدينة، وما زال العمل مستمر على مدار اليوم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.



تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، والاهتمام بالميادين والمداخل والمخارج ومحيط المدارس والمساجد والأماكن العامة وطريق المقابر والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي إضافة إلى أعمال الطريق العام، ورفع مخالفات الأتربة بجانب البلدورات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال رفع المخلفات والمتولد اليومي من القمامة، إضافة إلى ري الأشجار، وأعمال تطوير المدينة، ورفع كفاءة الإنارة.



وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، وأعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات ورش الشوارع بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، رفع المخلفات بمنطقة العمارات السكنية وخلف البريد بشارع الشعراوي.

وتابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة بالفترة الصباحية بشوارع المدينة والقرى وتفريغ حاويات القمامة ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه وفي سياق متصل تابع أيضا أعمال مسح وتسوية وتمهيد طريق فوه الدائري الغربي.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، وبالقرى، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

