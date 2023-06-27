الرئيس البيلاروسي: إذا انهارت روسيا سنهلك جميعًا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا انهارت روسيا فسنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعًا، مشيرا إلى أن التوتر الذي كان قائما منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر المسلحة التي نفذت تمردا في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يُعالج كما يجب.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

وأوضح لوكاشينو في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية خلال اجتماع مع قوات الأمن: "تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة.

وقال رئيس بيلاروسيا: "التهديد بنشوب صراع عالمي جديد لم يكن قريبًا من أي وقت مضى كما هو عليه اليوم، مضيفا: "إنهم يحاولون مرة أخرى نسف بلدنا ومنطقتنا بأكملها لإرباك الناس.

وذكر لوكاشينكو: "الغرب يحاول تضليلنا بشأن خططهم ونواياهم الحقيقية.

وتابع: "لسوء الحظ فإن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية تسمى الآن (التقليد الدبلوماسي) هناك. واليوم نرى بوضوح موجة جديدة من توسع الناتو وتراكمًا غير مسبوق لإمكانات الدول الأعضاء في الحلف في المنطقة.

وشدد رئيس بيلاروسيا على أن الثورات الملونة لا تحدث إذا لم تكن هناك أسباب لذلك في البلاد.

وأضاف: "كان من المؤلم مشاهدة الأحداث التي وقعت في جنوب روسيا ليس فقط بالنسبة لي فقد أخذها الكثير من مواطنينا على محمل الجد لأن الوطن واحد.

وذكر: "لقد أعطيت كل الأوامر لجعل الجيش على أهبة الاستعداد القتالي الكامل. بيلاروسيا لديها بالقدرات اللازمة لمواجهة التهديد الغربي

سافرت طائرة من طراز إمبراير ليجاسي 600 المسجلة في روسيا، والمرتبطة بقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن، إلى بيلاروسيا قادمة من روسيا، اليوم الثلاثاء.

وظهرت الطائرة التجارية سافرت في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء إلى بيلاروسيا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتتطابق رموز تعريف الطائرة مع تلك الخاصة بالطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة أوتولكس ترانسبورت التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريجوجن.

ومن المفترض أن ينتقل بريجوجن إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، السبت الماضي، لوقف تمرد مقاتلي مجموعة فاجنر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "منظمي التمرد" الذي تعرضت له بلاده "سيقفون أمام العدالة"، مؤكدا أن بإمكان عناصر "فاجنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، متهما الغرب بأنه "أراد اندلاع حرب أهلية" في روسيا.