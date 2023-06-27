إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا، بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية ، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي؛ أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وأولاد شلبي، إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلاف على حدود أرض زراعية ، نتج عنها وفاة أحد الأشخاص بقرية كفر خزام ، وتقديم 3 أشقاء للمحاكمة ، وترجع أسباب الخصومة الثأرية إلى عام ٢٠٢١، عندما حدث نزاع بين عدد من أفراد عائلة أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وعدد آخر من عائلة أولاد شلبى بديرمواس .

تطورت المشاجرة والتي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي ، بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية ، وأسفرت عن إصابة محمود محمد جميل ٣٠ سنه محامي بجرح قطعي ، نقل على أثره للمستشفى للعلاج ، إلا أنه فارق الحياة واتهم بقتله ٣ أشخاص من عائلة أولاد شلبى بقرية كفر خزام ، وتم إحالتهم للمحكمة التى قضت بحبس اثنين متهمين بالسجن مدة ٥ سنوات ، وبالسجن مدة ١٥ سنة للمتهم الثالث، وذلك في القضية رقم ١٠٠٧ لسنة ٢١ ، جنايات المنيا ، والتي تقدم فيها بإستئناف رقم ١٨٥٧ لسنة ٢٠٢٣ للجدول عن الأقوال،بحيث لا يستطيع أي طرف مقاضاة الآخر ، وكانت توجيهات اللواء مدير أمن المنيا ، بتفعيل سياسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بالإستعانة بلجان المصالحات والتحكيم العرفية ، لنبذ الخلافات وحقن الدماء بين الأطراف المتخاصمة والمتنازعة .

وتشكلت لجنة برئاسة إسماعيل محمد حسونه ، وضمت محمد سامح المتحدث باسم اللجنة العرفية ، ومحمد عبد العليم يوسف ، وهانى عيسى محمد غلاب ، ومصطفى الكاشف ، وعلى أحمد شرموخ ، وتم عقد عدة جلسات تحضيرية مع كل طرف على حدة ، لتقريب وجهات النظر للوصول إلى صلح ينهي الثأر بين العائلتين.

وإنتهت لجنة التحكيم العرفية، إلى الحكم على المتهمين الثلاثة " اولاد شلبى" بحمل الكفن وتقديمه لولى الدم من عائلة المجنى عليه من أولاد أحمد ، كما قررت اللجنة تغريم أولاد احمد، بمبلغ 700 ألف جنيه قيمة أخطاء ، كما الزمت اللجنة اولاد شلبى ببيع قطعة ارض زراعية مساحتها 10 قراريط ملاصقة لزراعات أولاد أحمد، بالإضافة، إلى تأجير مساحة مماثلة لمدة زمنية محددة ، ثم بعد ذلك بيعها لأشخاص آخرين، وذلك للفصل بينهما ، حفاظاً على الأمن والحيلولة دون وقوع اشتباكات أخرى ، كما قررت اللجنة ، وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه، يدفعها الطرف الذي يخل بأى بند من بنود الصلح ، أو يعتدي أو يجور وذلك بشهادة شهود عدل .

وفي سرادق كبير أقيم بقرية جزيرة تل بني عمران ، حضره اللواء ياسر عبد العزيز ، سكرتير عام المحافظة ، نائبا عن المحافظ ، وحكمدار المديرية ، ومأمور مركز ديرمواس ، ورئيس فرع البحث الجنائي جنوب ، والنواب ، وحشد كبير أهالى القرية والقرى المجاورة .

ةقام شقيق المتهم الرئيسي بحمل الكفن، وتقديمه إلى ولي الدم والد المجني عليه ، محمد جميل أحمد، 78 سنة ، مزارع ، وارتفعت أصوات الحضور بالتكبير والتهليل ، وأعلن ولي الدم عن قبول العزاء في نجله ، وقال انه عفا عن الجاني بغية مرضاة الله وحده، حقنا للدماء .