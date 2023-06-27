تحرير 7 محاضر إشغال طريق ونظافة بنجع حمادي

شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة نجع بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكل المعوقات بالطرق العامة والشوارع الجانبية والفرعية ونقاط التجميع والطريق السريع التابعة للمركز، وذلك حفاظاً على الوجهة الحضارية للقرية وخلق جو بيئى نظيف.

وذلك تنفيذا لتوجيهات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، حيث تم رفع مخلفات القمامة بمنطقة العمارات وايضا طريق بهجورة فرشوط ومدخل القرية وحول الوحدة المجمعة.

وتم التأكيد منطقة الشادر وتم تحرير عدد سبع مخاضر نظافة وخمس مخاضر اشغال طريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكل أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

وكلف أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، رئيس قرية الغربى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بتكثيف أعمال النظافة ورفع جميع المعوقات والإشغالات بالطرق العامة والشوارع الجانبية والفرعية ونقاط التجميع والطريق السريع، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقرية ولخلق جو بيئى نظيف.

وأوضح رئيس القرية، أن حملة نجحت فى رفع مخلفات القمامة بمنطقة العمارات السكنية بالوحدة المجمعة وتمشيط الطريق السريع ونظافة مداخل القرى وطريق الإصلاح الزراعي حتى شركة السكر استعداد لعيد الأضحى المبارك، وأيضاً مدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكل أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

وشدد أنور، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة نجع حمادى، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.