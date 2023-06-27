الاتحاد الأرووبي يدعم تونس ماليا لإنهاء الاتجار بالبشر

تونس.. كشف أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، عن احتمالية توقيع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، اتفاقية مع الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، للمساعدة المالية لمكافحة الاتجار بالبشر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

تونس تكافح الاتجار بالبشر

قال تاياني، في نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن فارهيلي سيوقع مع اتفاقية مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية لمكافحة الأتجار بالبشر، وبتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنه تحدثه مع وزير الخارجية التونسية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع توقيع في تونس وتمويل الاتحاد الأوروبي، ودعم صندوق النقد الدولي ولاحظنا بعض المرونة من جانب الصندوق النقد الدولي.

تابع نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، أنه يتمني تخصيص أكثر من 105 مليون متوقعة لمكافحة بالبشر لتونس، حيث قال “آمل أن يتم تقديم المزيد، فهذه هي الشريحة الأولى، ولكن يمكن أن تكون هناك شريحة ثانية.. آمل أن يتمكن المفوض فارهيلي من زيادة هذا الرقم لمكافحة الاتجار بالبشر.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر في مجال الهجرة غير الشرعية، والقبض على عناصرها، قائلة في بيان لها إن الشبكة تضم مجموعة من الأفراد يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، ويعاونهم اثنان من العاملين بالبريد التونسي بإحدى المناطق بولاية نابل، مشيرة إلى أن العنصر الرئيسي بالشبكة ويحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، هو من يقوم بجلب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وإدخالهم إلى تونس بطريقة غير شرعية مقابل حصوله على عمولات مالية.

وأضافت الوزارة أنه عقب دخول الضحايا لتونس، يتولى عدد من الأشخاص بولايتي صفاقس والمهدية تنظيم عمليات هجرة سرية إلى أوروبا مقابل حصولهم كذلك على عمولات مالية عن طريق حوالات بريدية من داخل

تونس، ودولية عبر البطاقات البريدية، موضحة أنه تبين للجهات الأمنية تسجيل دخول أكثر من مليون ونصف المليون دينار لحساب أحد الأشخاص التونسيين خلال فترة قصيرة للغاية حصيلة الإتجار في البشر، وهو ما دفعها لتقصي الأمر والتحقق منه.



وتابعت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات وعمليات التقصي والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على جميع المتهمين وهم ثمانية أشخاص من ضمنهم العنصر الرئيسي الحامل لجنسية إحدى الدول الإفريقية، والتحفظ على ست سيارات كانت بحوزتهم تقدر قيمتها المالية بحوالي 400 ألف دينار.