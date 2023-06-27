غلق 8 معارض بدون ترخيص في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا،جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، على الأسواق والمحلات التجارية ، تنفيذا لتوجيها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تم غلق 8 معارض بدون ترخيص، وذلك خلال حملات رقابية بالمنيا، بهدف الإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حى غرب المدينة .

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحويل الأمر للجهات المختصة.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية ٨ قرارات غلق إدارى ، خاصة بإدارة المعارض والمنشآت بدون ترخيص ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، لتنفيذ حملات غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة بدون ترخيص، والقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية ، والأنشطة التي بدون ترخيص، والصادر لها مخالفات لشروط السلامة والصحة المهنية ، أو الحماية المدنية وغيرها من المخالفات.