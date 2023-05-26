TikTok تختبر روبوت محادثة AI لاكتشاف المحتوى

قد يكون لدى TikTok قريبًا طريقة جديدة لاكتشاف المحتوى للمستخدمين. الشركة في "المراحل الأولى" من اختبار روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمى تاكو، والذي سيكون قادرًا على التوصية بمقاطع الفيديو والرد على الاستفسارات حول ما يشاهده المستخدمون.

وقالت TikTok في بيان إن الروبوت، الذي أبلغت عنه TechCrunch لأول مرة ، يتم اختباره حاليًا في الفلبين. وقالت الشركة: "يتم تشغيل Tako بواسطة مساعد دردشة خارجي وهو مصمم للمساعدة في تسهيل اكتشاف محتوى ترفيهي وملهم على TikTok".

TikTok يعرض Tako

على الرغم من كونه في مرحلة مبكرة من الاختبار، يبدو أن TikTok يعرض Tako بشكل بارز إلى حد ما في التطبيق. يوجد اختصار للمساعد في القائمة اليمنى الرئيسية جنبًا إلى جنب مع اختصارات الإشارات المرجعية والإعجابات، وفقًا لـ TechCrunch، التي حصلت على نظرة خاطفة على الميزة.

هذا مشابه لما قدمه Snap من بروز chatbot ،My AI، في تطبيقه، مما دفعه إلى قمة محادثات المستخدم. ولكن على عكس My AI، يبدو أن TikTok تضع Tako كوسيلة للعثور على محتوى جديد ومعرفة المزيد حول ما تتم مناقشته في المقاطع.

يقول الروبوت في لقطة شاشة لواجهة الدردشة: "لا تتردد في سؤالي عن أي شيء وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه".

تاكو ليس الطريقة الوحيدة التي تختبر بها TikTok الذكاء الاصطناعي التوليدي. تختبر الشركة أيضًا الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تعلن عن خطط لنشرها على نطاق أوسع.

ومع ذلك، ليس من الواضح حاليًا مدى جدية TikTok في التكنولوجيا. وقالت الشركة في بيانها "ليس لديها خطط حالية لهذا بعد هذه الاختبارات المبكرة" لتاكو.