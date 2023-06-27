صيام يوم عرفة.. موعد أذان المغرب للإفطار بمختلف المحافظات

يحتفل المسلمون حول العالم، اليوم الثلاثاء، بوقفة عرفة، وموسم الحج الذي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك من كل عام، ويعد صيام ذلك اليوم سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما له من فضل عظيم عند الله عز وجل.

ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، بينما يكره صيام للحجاج لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء والمستحب للحاج أن يترك الصيام في ذلك اليوم المبارك، الذي يغفر الله فيه كل الذنوب ويعود المسلم الواقف على جبل عرفة كيوم ولدته أمه.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يوافق موعد إفطار الصائمين.

موعد أذان المغرب يوم وقفة عرفة

موعد أذان المغرب في القاهرة والجيزة 8:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية 8:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح 8:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة 7:43 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية 7:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ 7:43مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ 8:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط 7:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج 7:50 مساءً.

موعد أذان المغرب في بنى سويف 7:58 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنيا 7:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في قنا 7:45 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر 7:44 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان 7:40 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 8:04 مساءً.