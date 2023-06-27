وقفة عرفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الموافق وقفة عرفة، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال فترات الليل يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم عرفة

القاهرة:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23

الإسكندرية:- العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 22

وادي النطرون:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 22

طنطا:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 22

شبين الكوم:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23

دمنهور:- العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 22

مطروح:- العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 21

السلوم:- العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 21

سيوة:- العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 22

بورسعيد:- العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23

المنصورة:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 22

الإسماعيلية:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 22

السويس:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23

العريش:- العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 21

رفح:- العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 25

نخل:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 17

طابا:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 31 والمحسوسة 33 الصغرى 16

الطور:- العظمى 34 والمحسوسة 36 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 39 والمحسوسة 41 الصغرى 29

الغردقة:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 26

الفيوم:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 23

بنى سويف:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 23

المنيا:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 22

أسيوط:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 23

سوهاج:- العظمى 39 والمحسوسة 41 الصغرى 25

قنا:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 28

أبوسمبل:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 26

الوادي الجديد:- العظمى 41 والمحسوسة 43 الصغرى 24

شلاتين:- العظمى 37 والمحسوسة 40 الصغرى 28

أبورماد:- العظمى 36 والمحسوسة 39 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 33 والمحسوسة 36 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 33 والمحسوسة 36 الصغرى 28