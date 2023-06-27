فنادق الساحل الشمالى والإسكندرية والقاهرة كاملة العدد

السياحة تنتعش فى عيد الأضحى

تشهد الحركة السياحية انتعاشة كبيرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بكافة المدن الشاطئية الساحلية، سواء من السياحة الأوروبية أو العربية والسياحة الداخلية.

ويأتى الساحل الشمالى والاسكندرية، فى الصدارة فى تعداد السياح العرب والمصرين ويليهم العين السخنة والقاهرة، كما تصدرت مدينة الغردقة نسبة الإشغالات الأجنبية والمحلية معًا، ولحقت بها شرم الشيخ التى حظيت برحلات متنوعة أوروبية وعربية والسياحة الداخلية التى كان لها نصيب الأسد.. ويعقد المستثمرون آمالاً عريضة على انتعاشة سياحية قوية طوال موسم الصيف والتى يواكبها تحسن وزيادة فى أسعار بيع الغرف الفندقية.

قال علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق: الإشغالات جيدة جداً بجميع مدن مصر الشاطئية خلال أيام عيد الأضحى، وموسم الصيف بشكل عام بفعل السياحة الداخلية والعربية الى جانب السياحة الأوروبية، ويحتل فى الصدارة، الساحل الشمالى، ويليه الاسكندرية بطبيعة الحال دائماً تكون هناك زيادة فى نسب الإشغالات من السياحة الداخلية، والعين السخنة، والبحر الأحمر من الغردقة وحتى سفاجا.

وتابع: كما تشهد فنادق شرم الشيخ ارتفاعاً فى نسب الإشغالات خلال فترة العيد وخاصة من الأسواق العربية السعودية والأردن، والسوق الإسرائيلى والذى يعد من الأسواق المهمة، مشيراً إلى زيادة نسب الإشغالات بفنادق وسط القاهرة بفعل السياحة العربية التى أسهمت بشكل كبير وخاصة السعودية وجزء من الخليج.

وتابع: أما بالنسبة لمناطق صعيد مصر الأقصر وأسوان فتعتمد على الأجانب فقط لأنها ليست قبلة للسياحة الداخلية والإجازات فى موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

فيما قال رامى فايز، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر: مرسى علم تعتمد على السياحة الأوروبية من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك ونسب الإشغالات الآن تصل لأكثر من 85% وهى بنسبة جيدة جداً بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار «فايز» الى أن هذه الفترة تشهد تحسناً كبيراً فى أسعار بيع المنتج السياحى المصرى، موضحاً أنه كلما زاد الإقبال زادت الأسعار.

وفى شرم الشيخ قال رامى رزق الله، رئيس لجنة تسويق شرم الشيخ: هناك حركة جيدة جداً على شرم الشيخ بدأت من يوم ٢٩ مايو الماضى، ومتوسط نسب الاشغالات فى الفنادق 85% وهى نسبة جيدة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وتستمر الزيادة فى الحركة الوافدة حتى نهاية موسم الصيف.

وأكد «رزق الله» أن زيادة الإشغالات من مختلف الجنسيات أدت الى زيادة الأسعار، بنسبة تتراوح بين 15% و20% ولدينا أمل كبير أن ترتفع الأسعار فى ظل زيادة الحركة الوافدة من الأسواق المختلفة وعدم الاعتماد على السوقين الروسى والاوكرانى فقط، وبعد دخول أسواق جديدة كالإيطالى، والانجليزى والبولندى، وأوزبكستان، وصربيا، وأعداد مقبولة من السوقين الروسى والأوكرانى، الى جانب السوق العربى من الخليج والسعودية والأردن ولبنان.

وأشار رئيس تسويق شرم الشيخ إلى أن فترة العيد تشهد زيادة من السياحة الداخلية وتمثل من 15 الى 20% حيث يكون الإقبال أكبر من المصريين على مدينة دهب ونسب إشغالاتها كاملة العدد خلال فترة العيد.