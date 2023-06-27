عرفات الله.. فضل يوم كمال النعمة وتمام الدين| شاهد

كشف الشيخ محمد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن فضل يوم عرفة، قائلًا: " إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، واكتسب أهمية من خلال إنه يوم الموقف العظيم يجتمع فيه الحجاج على اختلاف الأجناس والألوان واللهجات ، الكل يتجرد ويُلبي في صوت واحد لبيك اللهم لبيك".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة كذلك وأنه خير الأيام وأفضلها، وهو يوم اكتمل فيه الدين ، وربنا امتن على أمة الإسلام بتمام النعمة وكمال الدين، وقال المولى عز وجل في كتابه العزيز (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام)، وسمى يوم عرفة بيوم كمال النعمة وتمام الدين.

وأوضح أن هذه الآية الكريمة نزلت في يوم عرفة ، لذلك سُميّ يوم عرفة بيوم كمال النعمة وتمام الدين، متابعا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دار بينه وبين احد اليهود حوار جميل عن يوم عرفة، فقال اليهودي: إن هناك آية من القرآن نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت عندنا نحن اليهود لاتخذنا يوم نزولها يوم عيد ، فسأله عمر بن الخطاب ، ما هي الآية؟، فقال اليهودي: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام)، فابتسم عمر بن الخطاب، وقال: والله إني لأعلمُ أين نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت ، وهذه الآية نزلت على رسوال الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يركب ناقته على جبل عرفات ، والحمدلله نحن نتخذ من هذا اليوم يوم عيد.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية هند النسعاني، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد.

شاهد الفيديو..