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يوم عرفة .. أفضل الأيام عند المسلمين وأهم أركان الحج
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

دعاء يوم عرفة مستجاب.. خير يوم طلعت فيه الشمس

دعاء
دعاء

دعاء يوم عرفة.. يسعى المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة الأدعية المستجابة في يوم عرفة، خير الأيام تالتي طلعت فيهها الشمس والتي يجتهد المسلمون فيها بالدعاء والذكر بشكل مكثف بغية استجابة دعائهم واغتنام الخير الوفير من خير الأيام وأفضلها.

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فضل يوم عرفة

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شئون الحرمين تعلن عن خطيب يوم عرفة

 الفضائل في يوم عرفة

وهناك الكثر من الفضائل في يوم عرفة، إذا عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل دعاء يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فقدي روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

 صيام يوم عرفة

ويكفر صيام يوم عرفة ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله، حيث أن هناك الكثير من الدعية مستاجة في يوم عرفة من بينها التالي: 

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا، من دعاء يوم عرفة مستجاب.

- اللهم اكتبني مع حجاج بيتك الحرام لهذا العام هم حجوا إليك بأجسادهم وأتيتك بروحي ونيتي وقلبي وكل جوارحي طالبًا رضاك عني فأشركني معهم بنيتي وأكتبني معهم بصالح عملي يا الله.

 - اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

- اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقى، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

- اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

- اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

- اللهم إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا.

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