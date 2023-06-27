محمد صلاح يحسم مصيره من الانتقال للدوري السعودي

كشف تقارير إنجليزية، موقف المصري محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للدوري السعودي، خلال الصيف الجاري.

تقارير أشارت مؤخرا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين.

صحيفة «ميرور» البريطانية، أكدت، أن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورجن كلوب.



استعداد للدوري

أطل علينا الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر، منذ أيام بفيديو في صاله الجيمانزيوم الخاصه به .

رفض الفرعون المصري الراحه مع الريدز ومع الفراعنة، على الرغم من الإجازة التي حصل عليها ليفربول بعد انتهاء الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي ،للمحافظة على المستوي المبهر .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يؤدي فيها التمرين الرياضية داخل صاله الجيم إستعدادًا للموسم الجديد مع الريدز .

ويسعي محمد صلاح خلال الموسم الجديد استعادة بريقية مع الريدز ، ويمتلك الفرعون طموحات جديد مع ليفربول لتحقيقها .

يأمل محمد صلاح الإطاحة من الربوت هالاند من عرش هداف الدوري الإنجليزي واستعادة السيطرة مرة أخري وتحقيق اللقب الرابع هداف الدوري الإنجليزي في تاريخه مع ليفربول .