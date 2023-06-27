إقبال كبير على محلات الفول المدمس بالإسماعيلية للسحور

شهدت مطاعم الفول والطعمية بمحافظة الإسماعيلية، وخاصة في وسط المدينة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الفول في السحور والفول المدمس من الأطعمة الشعبية والمعروفة عند كل فئات الشعب، ويمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم ويعتبر من الوجبات الأساسية في سحور للصيام غدا وقفة عرفات.

وأشار محمد ابوريك ، إلى أن الفول في المطاعم له مذاق خاص ولكن إذا أحبت السيدة عمله بالمنزل فعليها غسل الفول جيدًا ثم وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تغيير الماء وتغطية الوعاء بكمية كافية من الماء النظيف بين الحين والأخر، ثم إضافة كوب من العدس على الفول بعد غسله جيدًا تم يوضع على النار والفول البلدى بحتاج إلى مدة أكبر في التجهيز تصل إلى 8 ساعات والفول المستورد 4 ساعات فقط تكفى لكن الفول البلدى هو الأصل. لكن الجميع يفضل فى السحور استخدام فول المطاعم ويمكن المشهد أمام خير دليل على إقبال الاهالى على المطاعم لشراء الفول للسحور للصيام غدا لوقفة عرفات

ويقول على محمد مواطن من الإسماعيلية “أول مرة اشوف هذا المشهد من بعد شهر رمضان و اننى منتظر فى طابور شراء الفول من ساعة ونصف حتى وصل عليا الدور وهذا اليوم الجميع أقبل على المطاعم لشراء الفول للسحور لصيام وقفة عرفات غدا فى مشهد من مشاهد سحور رمضان”.