أطعمة مذهلة تساعد على إنقاص الوزن

يحتاج مرضى السمنة إلى اتخاذ خيارات ذكية لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، من أجل إنقاص الوزن الزائد، وإليك بعض الأطعمة التي تشبع آلام الجوع وتكون مرضية ومنخفضة السعرات الحرارية.

أطعمة تنقص الوزن:

-الفواكه والخضروات:

هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية الحيوية ومضادات الأكسدة والألياف بينما منخفضة السعرات الحرارية، اختر خيارات مثل التفاح والتوت والجزر والخيار والكرفس، أن الفواكه والخضروات غنية بالمغذيات؛ لأنها تساعد في تعويض أي نقص في جسمك بشكل صحي.

-الزبادي اليوناني:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، يمنحك الزبادي اليوناني شعورًا بالامتلاء لفترة طويلة، وبالتالي يحافظ على الجوع المتكرر ويساعد في إنقاص وزنك، يمكنك اختيار النوع العادي أو اختيار الأصناف قليلة الدسم وإضافة بعض الفواكه الطازجة أو رش المكسرات لمزيد من النكهة والقوام.

-المكسرات:

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هى أفضل الخيارات لأنها توفر الدهون الصحية والألياف والبروتين، تذكر أن تستهلكها باعتدال بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

-بيض مسلوق:

البيض مصدر جيد للبروتين الذي يمكن أن يساعد في كبح الشهية المتزايدة، يُعد البيض المسلوق وجبة خفيفة سهلة الحمل.

-الجبن القريش:

بسبب انخفاض السعرات الحرارية والدهون، يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم فيه، يعلوها بعض الفواكه الطازجة أو رش الأعشاب للحصول على طعم إضافي.