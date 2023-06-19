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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أكثر الدول العربية إصابة بأمراض السمنة.. الخليج في الصدارة

السمنة-صورة تعبيرية
السمنة-صورة تعبيرية

كشفت دراسات أجرتها مؤسسات طبية قائمة أكثر الدول العربية إصابة بأمراض السمنة، واحتّلت دولة خليجية صدارة القائمة.

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ووفقًا للدراسات احتّلت دولة الكويت المركز الأول في الإصابة بمعدّلات السمنة بين الدول العربية، وبلغت معدّلات السمنة في الكويت بين الرجال البالغين 34.28%، وحصدت الكويت المركز 15 عالميًا.

أما المرتبة الثانية في القائمة فكانت من نصيب دولة قطر، وسجّلت ارتفاعًا بحالات الإصابة بالسمنة بنسبة 54% من إجمالي المراجعين لعيادات التغذية العلاجية.

وحلّت السعودية في المرتبة الـ17 عالميًا، والرابعة عربيًا بنسبة 31.73%، وجاءت الإمارات الخامسة عربيًا والـ26 عالميًا، ووصلت النسبة بين الأطفال واليافعين إلى 17.35%. 

ويعاني شعب البحرين من تزايد حالات السمنة المتوقع وصولها نصف مليون بـ2030.

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