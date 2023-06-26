نوع توابل صحي يمنع الإلتهابات ويقي من مرض السكري

السماق من أشهى البهارات والتوابل التي تضفي نكهة مميزة إلى أطباق الطعام المختلفة، بالإضافة إلى فوائده الصحية التي قد يجهلها الكثيرون، واحتوائه على مواد صحية تحميك من الأمراض المزمنة.

فوائد صحية مذهلة للسماق

ووفقًا لما ذكره موقع “Science alert” الطبي، إليك أفضل 3 فوائد صحية يقدمها السماق لجسمك حسبما كشف الأطباء.

فوائد السماق

1- خفض الكوليسترول في الدم

يُعتقد أن محتوى الفلافونويد والبوليفينول الغنيان جدًا يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الدم. نعلم جميعًا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ في الدم يمكن أن يسبب أمراضًا خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية المفاجئة.

2- ضبط مستويات السكر في الدم

بناءً على الأبحاث الحديثة ، هناك نتائج إيجابية حول كيفية ارتباط استهلاك السماق بمشاكل مرضى السكري ، وقد ثبت أن استهلاك السماق يثبت مستويات السكر في الدم ، وهذا يدل على وجود تأثير جيد على صحة البنكرياس لدى مرضى السكري. يعتبر البنكرياس عضوًا مهمًا جدًا في إنتاج الأنسولين ، وهو مادة تتحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم.

3- منع الالتهابات

الفوائد الصحية للسماق لها أيضًا وظائف مضادة للالتهابات. في تقليد الطب التقليدي الذي ثبت أيضًا في بعض حالات هجمات فيروس الأنفلونزا ، يمكن للسماق التغلب على المشكلة ، مما يجعل السماق يعتبر فعالًا ضد الأمراض المتعلقة بالفيروسات والجراثيم والبكتيريا