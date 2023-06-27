الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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"الصردي" خروف الملوك الأمراء وممنوع من التصدير.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

يبقى الخروف الأضحية المفضلة لدى مسلمي العالم، ففي المغرب هناك عدة أنواع للخراف، منها الخروف "الصردي" الذي يعد من أجمل السلالات، وله شعبية كبيرة في كل أطياف المجتمع المغربي. 

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وتوارثت تربية خروف "الصردي" أجيال متعاقبة، فــ"الصردي" عرف بخروف الملوك والأمراء، ويصل عدد رؤوسه في المغرب لنحو 3 ملايين رأس، وسعره قد يصل في العيد لـ7 آلاف دولار، ويمنع تصديره لخارج البلاد.

خروف الصردي ينتج نحو مليون حمل كل سنة

وقالت وزارة الفلاحة المغربية، إن هذا النوع من الماشية ينتج نحو مليون حمل كل سنة، من بينها 300 ألف خروف جاهز للذبح خلال فترة عيد الأضحى، كما يسهم في إنتاج 4 آلاف و800 طن من اللحوم الحمراء.

وينظم المغرب معرضا وطنيا خاصا بسلالة "الصردي" يهدف لتعزيز الموروث الجيني لهذه السلالة باعتبارها ثروة وطنية.

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