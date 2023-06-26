وزير الشباب يعلن استكمال برنامج "فرص بديلة للهجرة غير الشرعية"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منصة شباب مصر ساهمت بفاعلية كبيرة نحو عمل توعية وتثقيف كبير للشباب المصري بالإضافة لتوفير العديد من البرامج مع شركاء القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الشباب المصري ومنها برامج طور وغير ومشواري .

كما أعلن وزير الشباب والرياضة، استكمال برنامج "فرص بديلة للهجرة غير الشرعية" والذي يتم تنفيذه من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وذلك بحضور من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، لمياء درغام مدير الادارة الكشفية والارشادية ، السيد عبد المنعم مدير الإدارة التطوعية، اسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاه ، و طومان محمد الادارة التطوعية ، و احمد السهم الادارة التطوعية.

وقال وزير الشباب "هدفنا التركيز وزيادة الوعي لدي الشباب المصري على قضية حيوية معاصرة تشكل تهديداً لأجيال واعدة من الشباب وهي قضية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من خلال العمل على تعزيز وعي الشباب المشاركين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها عن طريق إيجاد بدائل عملية لمواجهتها والحد منها، مشيرا الى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب فى تأهيل الشباب المصري لإيجاد فرص عمل فى السوق المصري بالاضافة الى تأهيل من يرغب من الشباب فى عمل تغيير لمجال دراسته واكتساب قدرات ومهارات أخري ، تأهيله للحصول على فرص عمل جديدة له بالسوق المصري.

وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "اتوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على إتاحة الفرصة للمنظمة للتعاون مع الوزارة" .

واكمل أوشلان حديثه "نحن فخورين بما تم تحقيقة مع مجموعة العمل والذي ظهر من خلال آراء الشباب المشاركين بورش العمل ومدى استفادتهم من ذلك البرنامج".

يذكر انه بعد نجاح الملتقيات وورش العمل التى نفذتها وزارة الشباب فى هذا البرنامج ، قامت منظمة العمل الدولية بإطلاق الجولة الثانية تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية" خلال شهر مايو من العام الجاري، حيث تم عقد عدد "٢" ملتقى توعوي تثقيفي في محافظتي القليوبية والمنوفية بمشاركة "١٥٠" متدرب بواقع "٧٥ " متدرب في كل محافظة.