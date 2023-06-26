انتشال أول جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال أول جثمان من أسفل العقار المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية.

وتبين من الفحص أن الجثة لشاب يدعى مصطفى عثمان أبكر -٢٢ عامًا- وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.



وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، رفع أنقاض العقار المنهار بحثا عن ما إذا كان هناك مصابين، ومازالت فرق الإسعاف متمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات.

وحدث الانهيار في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الاثنين، وكان كل طابق في العقار يتكون من خمس شقق يتم استئجارها من المصطافين. وهرب كثير من المصطافين من النصف الخلفي السليم للمبنى، والذي ما يزال ثابتا حتى الآن.

ووصل عدد المصابين في حادث انهيار العقار حتى الآن، 4 مصابين، من بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية، أثناء عمله، ويجري البحث عن الآخرين، فيما وصلت 10 سيارات إسعاف للمكان، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.



ومن جانبه تقوم إدارة البحث الجنائي بالبحث عن صاحب العقار لمثولة أمام جهات التحقيق التي طلبت ملف العقار، إلى جانب قيام الإدارة الهندسية بحي المنتزة بمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار.