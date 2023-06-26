جريمة الـ 20 عامًا.. واقعة مقتل محام بكفر شكر |المتهم خرج من السجن لينتقم

جريمة الـ 20 عاما .. واقعة مقتل محام بكفر شكر |المتهم خرج من السجن لينتقم

كما كشفت التحريات، إلى أن المتهم ارتكب الواقعة انتقاما من المحامي، حيث كان يباشر عمله في المحكمة بقضية ضد المتهم وعائلته مما أثار حفيظته وتعدى على المحامي، وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم وتعدى عليه بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر.

وفي وقت مسبق ، أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصاب واستجوابه وضبط المتهم وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان.

إصابة محام على يد مسجل خطر

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "م ع" 55 سنة محام حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجني عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم واعتدى علية بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما قررت جهات التحقيق تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة لهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.