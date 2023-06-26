عاجل
مشاهد جديدة لانهيار عقار الإسكندرية.. زلزال مرعب هز المنطقة (شاهد) الإفتاء تكشف حكم زيارة القبور في العيد.. فيديو قائد الدفاع الجوي يكشف للوفد كواليس تحطيم أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل في حرب 1973 قرار زيادة 10% في مصنعية الذهب صائب.. انخفاض مرتقب للأسعار أحمد موسى ينفعل بسبب انهيار عقار الإسكندرية ويفضح المتسببين.. فيديو
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

درة زروق تستعرض جمالها بالذهبي اللامع (صور)

درة زروق
درة زروق

خضعت الفنانة درة زروق لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

درة زروق

درة زروق تستعرض جمالها بالذهبي اللامع

جذبت الفنانة درة زروق الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون "الذهبي"، تنتمي إلي قصة الv، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بصندل كعب عالي ، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

درة زروق

درة زروق تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت الفنانة درة زروق تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

درة زروق

آخر أعمال درة زروق بالسينما

من ناحية أخري، كانت آخر أعمال الفنانة درة زروق في السينما هو فيلم الكاهن الذي تغوص أحداثه في عالم المنظمات السرية التي تتحكم في العالم وتعيش تحت الأرض، وتبدأ حرب معلوماتية تقودها تلك المنظمات للسيطرة على اقتصاد العالم، ولكن صحفيين ومحاميًا من المتعاونين مع تلك المنظمات يكتشفون الأمر ويتصدون لذلك المخطط.

txt

درة زروق تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

درة زروق
txt

درة زروق تزهر بألوان الربيع

آخر أعمال درة زروق بالدراما

شاركت درة في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر"، وهو من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وبطولة عمرو سعد، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع.

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال درة في الدراما، مشاركتها في مسلسل "المتهمة"، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد الإلكترونية، وحققَّ المسلسل نجاحًا كبيرًا حينها، وهو بطولة دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار، محمود غريب، ريم عبدالحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وعرض العمل عبر منصة شاهد، وحقق نسبة مشاهدة عالية.

درة زروق

آخر أعمال درة زروق بالمسرح

لعبت درة مؤخرًا دورًا في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، مع النجم أكرم حسني، بيومي فؤاد، محمد أنور، وآخرون من النجوم، والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

مواد متعلقة

محمد زيدان نجم كرة القدم يدعم أمير كرارة بحضور العرض الخاص لـ"البعبع"

محمد رمضان يكشف موعد طرح الكليب الجديد.. يظهر بلوك مختلف

بسنت السبقي تفجر أسرار خفية للمرة الأولى عن فترة خطوبتها بتامر حسني (شاهد)

درة زروق تزهر بألوان الربيع

درة زروق تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور
الجريدة الورقية