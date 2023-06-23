درة زروق تزهر بألوان الربيع

تعد النجمة درة زروق من أبرز نجمات الفن أناقة وحبًا واهتمامًا بالموضة، لتختار من بين دور الأزياء العالمية ارقي التصميمات الناعمة الجذابة لتبدو في قمة أناقتها أمام متابعيها، وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها، بخضوعها لجلسة تصوير جديدة شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة صيفية مزهرة بألوان الربيع والزهور الملونة، حيث ارتدت قميص أبيض مختلف التصميم ونسقت عليه ميني جيب مزهرة بين الأحمر والأزرق والأخضر، وانتلعت حذاء بنفسج اللون، عكست الإطلالة قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض الإكسسوارات اللافته لتزيد من جاذبية إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، سيطرت البساطة على تصفيف خصلات شعرها ووضعت لمسات ناعمة سيطر عليها رسمة الأي لاينر لعينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

وعلقت الصور، قائلة: "الحب الواضح في الصمت قبل التبرير".

ويذكر أن أحدث أعمال درة زروق لدرامية مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي عرض في المارثون الرمضاني 2023، مع النجم عمرو سعد التي تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض.

جدير بالذكر أن الفنانة درة تقوم بالتحضير خلال الفترة الحالية على مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، بطولة أكرم حسني، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، ومن المقرر عرضها في نوفمبر المقبل.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).