فوائد جل الصبار للبشرة.. يخفف التهيج ويحارب حب الشباب

جل الصبار هو مرطب طبيعي يستخدم عادة كمكون في منتجات العناية بالبشرة المختلفة، من محاربة حب الشباب إلى تلطيف التهاب الجلد.

فوائد جل الصبار

يخفف التهيج

يساعد جل الصبار على تخفيف احمرار الجلد، ووفقًا للدكتورة جينيفر جوردون ، طبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية ، يحتوي الجل على مركبات مفيدة تثبط الالتهاب ويحتوي الصبار أيضًا على مسكن طبيعي للآلام يسمى carboxypeptidase.



يساعد في محاربة حب الشباب

يحتوي الجل على أكثر من مجرد خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على حمض الساليسيليك ، وهو مقشر يساعد على فتح المسام ويعمل كمضاد للالتهابات على الغدد الدهنية المسببة لحب الشباب.



يهدئ الصدفية

استخدم كريم الصبار عدة مرات في اليوم لتخفيف الاحمرار والتقشر والحكة والالتهاب الناجم عن الصدفية الخفيفة إلى المعتدلة.



يساعد في علاج القرح الجلدية

استخدم كريمات الصبار لتسكين القرح المؤلمة، ونظرًا لخصائصه المضادة للفيروسات ، فإن الهلام سيساعد الآفات على الشفاء بشكل أسرع.



يسرع من عملية الشفاء

يحتوي الصبار على عوامل طبيعية مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات.