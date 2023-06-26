مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يحل في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري، إذ يوافق غدًا الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، وذلك حسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية، وأيضًا المملكة العربية السعودية.

ويبحث المصريون في هذه الآونة عن مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف محافظات الجمهورية، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

القاهرة:- 6:21 صباحًا.

الجيزة:- 6.22 صباحًا.

الإسكندرية:- 6.24 صباحًا.

مطروح:- 6.34 صباحًا.

الإسماعيلية:- 6:16 صباحًا.

بورسعيد:- 6.14 صباحًا.

السويس:- 6.16 صباحًا.

العريش:- 6.08 صباحًا.

كاترين:- 6.14 صباحًا.

شرم الشيخ:- 6.14 صباحًا.

المنصورة:- 6.18 صباحًا.

شبين الكوم:- 6.21 صباحًا.

كفر الشيخ:- 6.20 صباحًا.

دمنهور:- 6.22 صباحًا.

بنها:- 6.21 صباحًا.

طابا:- 6.08 صباحًا.

الطور:- 6.16 صباحًا.

نويبع:- 6.10 صباحًا.

حلايب:- 6.17 صباحًا.

شلاتين:- 6.19 صباحًا.

طنطا:- 6.20 صباحًا.

الزقازيق:- 6.19 صباحًا.

الفيوم:- 6.25 صباحًا.

قنا:- 6.24 صباحًا.

بني سويف:- 6.24 صباحًا.

أسيوط:- 6.28 صباحًا.

سوهاج:- 6.28 صباحًا.

المنيا:- 6.28 صباحًا.

أسوان:- 6.28 صباحًا.

أبوسمبل:- 6.37 صباحًا.

الغردقة:- 6:18 صباحًا.

الخارجة:- 6:36 صباحًا.

دمياط:- 6:16 صباحًا.

السلوم:- 6:42 صباحًا.