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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

بسنت السبقي: السبكي وعدني أكون نجمه ومبحبش دور الراقصة في أفلامه

بسنت السبقي
بسنت السبقي

كشفت الفنانة بسنت السبقي، العديد من الأسرار الشخصية والفنية، خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة.

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ورفضت الفنانة بسنت السبقي أن تفصح عن تفاصيل الخلاف بينها وبين المنتج محمد السبكي قائلة: "بعد ما السبكى شافنى فى اهواك وعدني أنى أكون نجمة افلامه الجاية وكنا بنصور فى الغردقة و وصلنا الفجر  مستناش لتانى يوم وقالى تعالى الشركة ومضيت على فيلم "اوشن ١٤" بعد وعده ليا بعدين حصل خلاف".

 

وكشفت “السبقى” عن رأيها في الأعمال الفنية من انتاج السبكي قائلة: افلام السبكى أى حد مش معروف لو شارك فيها بيتعرف مبحبش أجواء استايل الرقاصة والمهرجان اللى في افلام السبكى دي مينفعش تبقى موجودة طول الوقت، ممكن بلجأ ليها لما ببقى عايزة افك شوية اضحك مخى ميشتغلش لأن الناس لو اتعودت على دة طول الوقت هنبقى ناس سطحية مش بنفكر فى اي حاجة مش هننتج فى اى حاجة وهتبقى دى أفكارنا الشعب نازل عايز دى تبقى رقاصة وهو عايز يبقى بيغنى ويطبل"

 

برنامج “  FACE OFF” تقدمه سارة نخلة عى شاشة “هي” يوميًا من السبت إلى الاثنين، وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن، وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.

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