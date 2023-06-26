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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ليل يكثف مفاوضاته لضم مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 أبدت أندية أوروبية اهتمامها بالتعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

 تراجع نادي نانت عن قراره بعدما كان ينوي عدم تفعيل بعد شراء الدولي المصري، مصطفى محمد، وقرر شراء مهاجم منتخب مصر، بشكل نهائي من جالطة سراي التركي.

 ويسعى نادي فرنسي وآخر إنجليزي من أجل التعاقد مع مصطفى محمد في بداية الموسم المقبل، بعدما أبدى ليل اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصري، والذي أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري الفرنسي، ومن المنتظر أن يشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

 وتابعت التقارير، أن اهتمام ليل جاء وسط ترقب رحيل مهاجمه الكندي ديفيد جوناثان الذي يتألق بشكل كبير ومن المتوقع انتقاله إلى مستوى كبير ودوري أقوى في الموسم المقبل.

 ويعتبر مصطفى محمد ثاني أكثر من سهم بالأهداف في موسم نانت 2022-2023، بـ 15 هدفًا بعدما أحرز 11 هدفًا وصنع 4 آخرين في جميع البطولات.
 

 مصطفى محمد باقٍ في نانت بعد شرائه نهائيًا:


 كان نادي نانت الفرنسي، قرر تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المصري مصطفى محمد المعار من جلاتا ساري إلى نانت.

 أكد النادي الفرنسي في بيان له إنه قام بشراء اللاعب المصري مصطفى محمد من جلاتا سراي بعقد يمتد حتى 2027، أي لمدة 4 مواسم مقبلة.
 وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارًا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

 وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

 وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز، وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

 وفي وقت سابق، استقر نادي جالطة سراي التركي على استمرار اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم الفريق معهم، ذلك بعد نهاية إعارته من صفوف نادي نانت الفرنسي.
 ويستعد جالطة سراي لمباريات تصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه ببطولة الدوري التركي.
 وتابعت التقارير أن مصطفى محمد أصبح المهاجم الأول في صفوف جالطة سراي في الوقت الحالي، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند شراء اللاعب من النادي التركي، وعليه سيعود مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نانت.

 

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ليل وشيفيلد يستهدفان ضم مصطفى محمد

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نانت بقيادة مصطفي محمد في مهمة صعبة أمام ليل بالدوري الفرنسي









 

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