أهداف حملة 100 يوم صحة وكيفية استفادة المواطن منها.. فيديو

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وإنه يضعها على قمة أولوياته.

وأضاف أن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن في 27 محافظة، وتقديم جميع الخدمات الصحية بالمجان للوصول لمجتمع خال من الأمراض.

ونوه إلى أنه يتم العمل على صياغة مفهوم الصحة ومجتمع خال من الأمراض، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي للشفاء من الأمراض ويوجد توعية حول التأكد من صحة الأطعمة الخارجية وأماكن بيعها.

وأكد أن حملة 100 يوم صحة تقم جميع الخدمات التي تقدم بكل المبادرات الرئاسية وكذلك تطعيم الأطفال، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج إكسترا اليوم، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز.

أهداف 100 يوم صحة

ودشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الإثنين، الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

كيفية استفادة المواطن منها

وتستهدف المبادرة بما تضمه من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لهم وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وتقدم الحملة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج)، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وغيرها، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.