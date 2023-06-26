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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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شكرت السيسي على ثورة 30 يونيو في الحلم ووصف المطبلاتي يرضيني.. فيديو

الموسيقار أمير عبدالمجيد
الموسيقار أمير عبدالمجيد

قال الموسيقار أمير عبدالمجيد، إن ثورة 30 يونيو، تذكره بالرئيس السيسي بموقفه “الرجولي” تجاه الشعب المصري، وانحياز القوات المسلحة الكامل لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يشعر بالفخر كلما كان يرى الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو.

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ولفت إلى أنه عقب زيارة الرئيس السيسي لقناة السويس بعد ثورة 30 يونيو، رأيته في الحلم واحتضنه، وشكرته على مواقفه الرجولية التي اتخذها من أجل الشعب ومؤسسات الدولة.

وصف مطبلاتي

وأوضح عبدالمجيد، أنه لا يمانع أن يطلق عليه “مطبلاتي” طالما يدافع عن الدولة، مشيرًا إلى أنه لحن أغنية بالتزامن مع دعوات 11 نوفمبر الأخيرة، من أجل الدفاع عن الدولة، كما أن أغنية “قومي يا مصر" من أحب الأغاني الوطنية أحب أن أسمعها.

واختتم حديثه قائلًا: “أنا من الجيل اللي تربى في المدرسة على طابور الصباح والنشيد الوطني، ولكن المدارس الآن تعولمت، نفسي المدرسة تعلم أولادنا العربي وتاريخ حضاراتنا”.

 

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