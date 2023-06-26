عاجل
حقيقة سفر بيريز لـ فرنسا لإنهاء صفقة مبابي تفويج الحجاج إلى عرفة الساعة الـ 8 مساء اليوم
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

صحة المنيا: تطهير وتعقيم المجازر إستعدادا لعيد الاضحى

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، اليوم الأثنين ، ان الادارة العامة للأمراض المتوطنة ، قامت بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم للمجازر بجميع مدن ومراكز المحافظة، استعدادا لإستقبال عيد الاضحى المبارك،وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

يأتيذلك  وفى اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، فى الحفاظ على صحة المواطنين، وفى اطار توجيهات وزارة الصحة ، وتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتزامنا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك

واوضحت  الدكتورة رندا خيرى مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة واقسامها بالإدارات الصحية قامت بتطهير ورش 41 مجزرا على مستوى المحافظة ، واضافت انه سيتم اعادة التطهير والرش  للمجازر ، خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

الجريدة الورقية