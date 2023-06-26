صحة المنيا: تطهير وتعقيم المجازر إستعدادا لعيد الاضحى

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، اليوم الأثنين ، ان الادارة العامة للأمراض المتوطنة ، قامت بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم للمجازر بجميع مدن ومراكز المحافظة، استعدادا لإستقبال عيد الاضحى المبارك،وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

يأتيذلك وفى اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، فى الحفاظ على صحة المواطنين، وفى اطار توجيهات وزارة الصحة ، وتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتزامنا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك

واوضحت الدكتورة رندا خيرى مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة واقسامها بالإدارات الصحية قامت بتطهير ورش 41 مجزرا على مستوى المحافظة ، واضافت انه سيتم اعادة التطهير والرش للمجازر ، خلال ايام عيد الأضحى المبارك.