صحة المنيا: رفع درجة الإستعداد للقصوى خلال أيام عيد الاضحى

كلف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة ، على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الإنضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين ، مع تجهيز أقسام الإستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ، مؤكداً استمرار عمل حملة ١٠٠ يوم صحة ، والتي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار" معاك من أول يوم "، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، و التي بدأت أمس الأحد 25 يونيو ، وتستمر حتى أول أكتوبر القادم على مدار 100 يوم، ونقطة تمركزها على كورنيش النيل بمدينة المنيا ونقاط تواجد فى كل مركز، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالقرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.